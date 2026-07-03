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V Sabinove predstavili výsledky digitalizácie kultúrnych pamiatok
Projekt realizovaný v rámci programu Interreg VI-A Next Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina využíva moderné digitálne technológie na dokumentáciu a ochranu kultúrneho dedičstva.
Autor TASR
Sabinov 3. júla (TASR) - Sedem kultúrnych pamiatok v Sabinove a v ukrajinskom Užhorode zdigitalizovali v rámci cezhraničného projektu Digital Solutions for Sabinov and Uzhhorod Heritage Sites (Heritage 3D). Jeho výsledky, využitie 3D skenovania, fotogrametrie, digitálneho mapovania i možnosti ďalšej spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva predstavili slovenskí a ukrajinskí partneri počas medzinárodného pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v stredu a vo štvrtok (1. - 2. 7.) v Sabinove. TASR o tom informoval projektový manažér Heritage 3D Pavol Kokavec.
Projekt realizovaný v rámci programu Interreg VI-A Next Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina využíva moderné digitálne technológie na dokumentáciu a ochranu kultúrneho dedičstva. Digitálne výstupy podľa Kokavca prispejú nielen k ich ochrane, ale aj k lepšiemu sprístupneniu verejnosti a využitiu pri prezentácii kultúrneho dedičstva.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých projektových partnerov - mesta Sabinov, rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Sabinov, ukrajinskej Asociácie projektových manažérov Yadro a Zakarpatského oblastného vlastivedného múzea Tivadara Lehockého.
Počas odbornej časti programu partneri predstavili výsledky projektu, vytvorené 3D modely, digitálne mapovanie a ďalšie nástroje využívané pri dokumentácii kultúrnych pamiatok. Diskusia bola venovaná aj výmene skúseností z realizácie projektu na Slovensku a Ukrajine a možnostiam ďalšej spolupráce. Súčasťou programu bola tiež prehliadka historického centra Sabinova a pamiatok zapojených do projektu.
„Osobitne nás zaujal systematický prístup mesta, ktoré dokázalo prepojiť viaceré infraštruktúrne projekty financované z rôznych programov a fondov do jedného strategického smerovania,“ povedal zástupca projektového partnera Yadro Yevhenii Luksha. Zároveň zdôraznil, že predstavené projekty komplexnej obnovy interiéru a exteriéru evanjelického kostola, reštaurovanie mestských obranných múrov a bášt, vytváranie turistickej cesty po hradoch slovensko-poľského pohraničia, ako aj zavádzanie interaktívnych expozícií s využitím moderných digitálnych technológií, hologramov a virtuálnej reality ukazujú Sabinov ako mesto, ktoré sa chce rozvíjať s úctou k svojej minulosti.
„Study Event umožňuje partnerom nielen prezentovať výsledky, ale aj zdieľať skúsenosti a hľadať nové možnosti využitia digitálnych technológií pri ochrane kultúrneho dedičstva. Teší ma, že môžeme predstaviť konkrétne výsledky projektu priamo v prostredí historického centra Sabinova a zároveň našim ukrajinským partnerom priblížiť ďalšie projekty, ktorými mesto systematicky rozvíja svoj historický potenciál a turistickú atraktivitu,“ uviedol primátor Sabinova Michal Repaský.
Projekt Heritage 3D je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Interreg VI-A Next Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 332.640 eur, pričom príspevok Európskej únie je vo výške 299.376 eur.
Projekt realizovaný v rámci programu Interreg VI-A Next Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina využíva moderné digitálne technológie na dokumentáciu a ochranu kultúrneho dedičstva. Digitálne výstupy podľa Kokavca prispejú nielen k ich ochrane, ale aj k lepšiemu sprístupneniu verejnosti a využitiu pri prezentácii kultúrneho dedičstva.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých projektových partnerov - mesta Sabinov, rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Sabinov, ukrajinskej Asociácie projektových manažérov Yadro a Zakarpatského oblastného vlastivedného múzea Tivadara Lehockého.
Počas odbornej časti programu partneri predstavili výsledky projektu, vytvorené 3D modely, digitálne mapovanie a ďalšie nástroje využívané pri dokumentácii kultúrnych pamiatok. Diskusia bola venovaná aj výmene skúseností z realizácie projektu na Slovensku a Ukrajine a možnostiam ďalšej spolupráce. Súčasťou programu bola tiež prehliadka historického centra Sabinova a pamiatok zapojených do projektu.
„Osobitne nás zaujal systematický prístup mesta, ktoré dokázalo prepojiť viaceré infraštruktúrne projekty financované z rôznych programov a fondov do jedného strategického smerovania,“ povedal zástupca projektového partnera Yadro Yevhenii Luksha. Zároveň zdôraznil, že predstavené projekty komplexnej obnovy interiéru a exteriéru evanjelického kostola, reštaurovanie mestských obranných múrov a bášt, vytváranie turistickej cesty po hradoch slovensko-poľského pohraničia, ako aj zavádzanie interaktívnych expozícií s využitím moderných digitálnych technológií, hologramov a virtuálnej reality ukazujú Sabinov ako mesto, ktoré sa chce rozvíjať s úctou k svojej minulosti.
„Study Event umožňuje partnerom nielen prezentovať výsledky, ale aj zdieľať skúsenosti a hľadať nové možnosti využitia digitálnych technológií pri ochrane kultúrneho dedičstva. Teší ma, že môžeme predstaviť konkrétne výsledky projektu priamo v prostredí historického centra Sabinova a zároveň našim ukrajinským partnerom priblížiť ďalšie projekty, ktorými mesto systematicky rozvíja svoj historický potenciál a turistickú atraktivitu,“ uviedol primátor Sabinova Michal Repaský.
Projekt Heritage 3D je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Interreg VI-A Next Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 332.640 eur, pričom príspevok Európskej únie je vo výške 299.376 eur.