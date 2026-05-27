V Sabinove sa koná celoslovenská prehliadka speváckych skupín
Súčasťou programu bude otvorenie prehliadky, privítanie hostí, príhovory a prezentácia speváckych skupín.
Autor TASR
Sabinov 27. mája (TASR) - V Sabinove sa v stredu koná celoslovenská prehliadka speváckych skupín Spevy domova 2026. TASR o tom informovala referentka komunikácie a marketingu Mestského úradu (MsÚ) v Sabinove Zuzana Tökölyová.
Ako povedala, súčasťou programu bude otvorenie prehliadky, privítanie hostí, príhovory a prezentácia speváckych skupín. Podujatie sa koná v priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Sabinov na ulici Janka Borodáča.
Podujatie organizujú Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Prešov, Mesto Sabinov a MsKS v Sabinove.
