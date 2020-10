V Sabinove sa objavil medveď, radnica upozorňuje na obozretnosť

Sabinov 13. októbra (TASR) – Sabinovská radnica upozorňuje ľudí na obozretnosť a opatrnosť. Dôvodom je výskyt medveďa hnedého, ktorého v utorok skoro ráno v severnej časti mesta, ako aj blízko centra zaznamenala mestská kamera, ako aj jeden z obyvateľov.



"O 1.30 h ma kontaktovala hliadka mestskej polície s tým, že v Sabinove je medveď. Kontaktovali štátnu políciu, bola tu kriminálna polícia a hľadali ho, kým boli v službe. Ráno som si pozrel záznam z mestskej kamery a videl som, v ktorej lokalite sa pohyboval. Následne som kontaktoval šéfa miestneho poľovníckeho združenia, okresný úrad a taktiež Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. Dohodli sme sa na ďalšom postupe, že sa budeme informovať. Na webstránke mesta sme zverejnili oznam pre občanov, aby boli opatrní, obozretní, aby monitorovali výskyt a nehrali sa na dobrodruhov, ale nech kontaktujú mestskú a štátnu políciu," uviedol primátor Michal Repaský s tým, že mesto monitoruje 32 kamier.



V prípade, že sa medveď znova v meste objaví, budú podľa neho hneď kontaktovať ŠOP, aby situáciu riešil zoológ podľa schválených postupov - od plašenia, až po možno následné uspanie a transport do inej lokality.



Prečo sa zviera objavilo v meste, si primátor vysvetliť nevie. "Tiež sa na to pýtam kompetentných, keďže mesto Sabinov nie je prirodzené teritórium pre medveďa hnedého," skonštatoval Repaský.



Ako ďalej povedal, zoológ po prezretí videa skonštatoval, že ide o zdravého jedinca, ktorý si hľadá potravu a potrebuje si vytvoriť tukové zásoby pred zimným spánkom.



"Sme prekvapení, že prišiel až do mesta, pretože v lese je dostatok ako žaluďov, tak bukvíc či jabĺk," doplnil primátor s tým, že ide o prvý výskyt tejto šelmy v meste.



"Mám informáciu od poľovníkov, že v minulom roku, nad Jakubovanskou priehradou bol monitorovaný pohyb medveďa, takisto v obci Drienica, ale priamo aby vošiel v noci do mesta, toto ešte nie," dodal Repaský.