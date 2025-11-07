Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Sabinove sa začala výstavba domu s 24 bytmi

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Sabinov 7. novembra (TASR) - Na Mlynskej ulici v Sabinove sa začala výstavba nového bytového domu. Po schválení úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto tento týždeň odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi na výstavbu ďalšieho bytového domu v tejto lokalite. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, nový bytový dom bude mať 24 bytových jednotiek a bude predstavovať poslednú, šiestu etapu výstavby bytových domov v tejto lokalite.

„Konštrukcia a dispozícia nového domu nadväzuje na už existujúce bytové domy na Mlynskej ulici. Budova bude spĺňať najnovšie tepelno-technické normy a bude využívať aj obnoviteľné zdroje energie, čo prispieva k ekologickejšiemu spôsobu bývania,“ približuje radnica s tým, že zmluvný termín ukončenia stavby je 20 mesiacov.

Cena za zhotovenie celého diela - bytového domu a prislúchajúcej technickej vybavenosti podľa zmluvy o dielo je viac ako 2,4 milióna eur s DPH. Úver ŠFRB na stavbu predstavuje takmer 1,5 milióna eur a dotácia na stavbu z ministerstva dopravy je viac ako 801.000 eur. Úver ŠFRB na technickú vybavenosť prestavuje takmer 86.000 eur a dotácia je viac ako 51.000 eur. Mesto z vlastných prostriedkov prispeje sumou viac ako 10.000 eur.
.

