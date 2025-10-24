Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Sabinove vystavujú obrazy inšpirované filmom Obchod na Korze

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do 31. októbra a k dispozícii je i stála expozícia filmu Obchod na korze.

Autor TASR
Sabinov 24. októbra (TASR) - Pri príležitosti 60. výročia premiéry filmu Obchod na korze je v Kultúrnom a informačnom centre Na korze v Sabinove prístupná výstava obrazov Ľubomíra Gondáša z Lovinobane. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.

Ako uvádza, autor sa nechal inšpirovať silnými myšlienkami a nadčasovým odkazom filmu, ktorý prekročil hranice Slovenska a svojím posolstvom o ľudskosti a odvahe oslovuje aj dnešnú generáciu.

„Výstavu tvoria obrazy na plátne - kópie originálnych fresiek vytvorených jedinečnou, patentovanou technikou organických fresiek, ktorú sám autor vyvinul. Pri ich tvorbe použil netradičné nástroje ako hoblík, špachtle či nôž a do výsledného diela vložil nielen remeselnú zručnosť, ale aj hlboké emócie,“ približuje mesto.

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do 31. októbra a k dispozícii je i stála expozícia filmu Obchod na korze.
