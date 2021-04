V Sabinove začali s obnovou častí mestského hradobného opevnenia

Sabinov 12. apríla (TASR) – Mesto Sabinov začalo s obnovou vybraných častí ruín a zaniknutých častí mestského opevnenia. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 725.000 eur, z toho piatimi percentami sa na nej finančne podieľa mesto. Financie radnica získala v rámci programu Interreg v spolupráci s poľským mestom Muszyna.



Cieľom projektu je konzervácia a rekonštrukcie kurtín a čiastočná hypotetická rekonštrukcia zachovaných veží.



"Je to hradobný múr, v ktorom sú včlenené tri bašty, ktoré sa budú opravovať. Zvetrané múry sa teraz rozoberajú a postupne sa bude dopĺňať stavebný kameň tak, ako je to naprojektované. Niekde to bude viac, keď sú múry v plnej výške, niekde naznačené alebo v polovičnom profile. Bašty sa budú opravovať vrátane drevených šindľových striech. Sú v havarijnom stave a hrozí, že sa zosypú na strechy domov. Obyvatelia nás často už aj upozorňujú, že spadol kameň, rastie tam hore tráva a že je to zvetrané," uviedol pre TASR primátor Sabinova Michal Repaský.



Projekt neráta s následným využívaním bášt. Stavba je zameraná predovšetkým na konzerváciu a hypotetickú rekonštrukciu zachovaných veží tak, aby nedochádzalo k ich ďalšej degradácii. Stavebne sa opravujú len prvky s ohrozenou statikou.



Podľa Repaského mal byť projekt pôvodne ukončený v tomto roku. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa termín predĺžil do februára roku 2022. Súčasťou projektu sú aj takzvané mäkké aktivity, ktorých súčasťou je vydanie publikácie o hradbách v Sabinove.



"Do budúcna chceme robiť v rámci Dní Sabinova, jarmoku alebo jesenného festivalu uličku remesiel. Už teraz v rámci miestnej akčnej skupiny plánujeme opraviť cestu a urobiť osvetlenie," dodal Repaský k využitiu priestoru pri obnovenom hradobnom opevnení.