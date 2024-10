V Sabinove zasadalo historicky prvé mestské školské zastupiteľstvo

Sabinov 27. októbra (TASR) - Prvé mestské školské zastupiteľstvo (MŠZ) zložené zo zástupcov všetkých škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Sabinov, zasadalo v uplynulých dňoch. Jeho cieľom je predkladať podnety a návrhy na zlepšenie života žiakov a mladých ľudí v meste primátorovi, poslancom mestského zastupiteľstva a v spolupráci s nimi tieto nápady realizovať. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.



V MŠZ je celkovo 23 poslancov. Na ustanovujúcom zasadnutí si prevzali menovacie dekréty. Ustanovujúce zasadnutie ukončilo schvaľovanie memoranda so Študentskou radou stredných škôl. V nasledujúcom období dostanú všetci žiaci v školách na území mesta dotazník s otázkami, aké aktivity by prijali v meste pre mladých ľudí či všetkých jeho občanov, čo by chceli zlepšiť v ich meste a podobne.



"Taktiež sa pracuje na programovom vyhlásení mestského školského zastupiteľstva, ktoré sa bude schvaľovať a následne sa predloží primátorovi mesta Sabinov," uviedol predseda MŠZ Peter Ernst.



"Zástupcovia mesta a zamestnanci MsÚ mali možnosť stretnúť ambicióznych mladých ľudí, na ktorých môžeme byť právom hrdí. Predstavili sa nám ako inteligentní a sebavedomí občania s jasným cieľom, no najmä s chuťou urobiť niečo viac preto, aby sa nám tu aj naďalej dobre a možno aj ešte lepšie žilo. Tešíme sa, že už aj Sabinov má svoje mestské školské zastupiteľstvo," dodala radnica.