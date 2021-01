V šačianskej nemocnici medziročne klesol počet darcov krvi

Košice 27. januára (TASR) – Menší počet darcov krvi eviduje za uplynulých 12 mesiacov aj Hematologicko-transfuziologické oddelenie nemocnice v košickej Šaci. Situáciu ovplyvnila i pandémia ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí. Pripomína, že potreba darovania krvi je aktuálna celoročne.



„Informácie o darovaní krvi v roku 2020 ukazujú, že sme v porovnaní s uplynulým obdobím zaevidovali pokles. Krv darovalo 2797 ľudí, pričom v roku 2019 to bolo až 3125. Rozdiel je 328 darcov, čo je o 10,5 percenta menej,“ povedala manažérka dennej zmeny uvedeného oddelenia Edita Petrášová.



Podľa primárky oddelenia Annamárie Bartkovej počet darcov klesol s prvou vlnou pandémie vlani koncom marca. V apríli, po medializovaní informácií o nedostatku darcov, sa situácia trochu zlepšila. „Nasledovalo letné obdobie, ktoré je v súvislosti s dovolenkami už tradične spojené s poklesom darcov a nedostatkom krvi. Preklenúť toto obdobie sa nám podarilo realizovaním úspešného mobilného odberu v jednom z košických fitness centier, keď sa opatrenia uvoľnili,“ vysvetlila.



Pripomenula, že aj v čase obmedzenia či úplného pozastavenia plánovaných operačných výkonov súvisiacich s pandémiou potrebujú krv pre pacientov po úrazoch, pri akútnych operáciách, alebo pre popálených pacientov. „Špecifickú skupinu tvoria onkologickí pacienti, ktorí potrebujú dopĺňať červené krvinky, pretože ich krvotvorba je oslabená pri ochorení a po onkologickej liečbe, ako aj v prípade operácií,“ dodala primárka.



Krv možno darovať na Hematologicko-transfúznom oddelení na Poliklinike Vstupný areál U.S Steel, kde sú odberové dni pondelok, streda, štvrtok a piatok, a to v časoch od 6.30 h do 11.00 h.