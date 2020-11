V šačianskej nemocnici odhalili jedného pozitívneho pacienta

Košice 9. novembra (TASR) – Piatkové (6. 11.) testovanie antigénovými testami v šačianskej nemocnici nepotvrdilo nákazu novým koronavírusom u nikoho z personálu. Pozitívny test mal jeden pacient. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v Šaci patrí. Pri vstupe do jej priestorov vyžadujú preukázanie sa certifikátom s negatívnym výsledkom z celoplošného testovania.



Do druhého kola celoplošného testovania sa šačianska nemocnica, ktorá je v takzvanom zelenom okrese, podľa Pavlikovej zapojila dobrovoľne, z dôvodu prevencie a eliminácie možnosti prenosu nákazy. Zamerali sa na zamestnancov a pacientov hospitalizovaných v tomto zdravotníckom zariadení. „V prípade 883 otestovaných členov personálu boli všetci negatívni. Spomedzi 176 hospitalizovaných pacientov sa pozitivita potvrdila len pri jednej osobe,“ spresnila. Frekvencia ďalšieho testovania, na ktoré sa používajú aktuálne dostupné antigénové testy na ochorenie COVID-19, sa bude podľa nej odvíjať od nariadení hlavného hygienika SR a pokynov riaditeľa nemocnice.



Nemocnica v Šaci funguje napriek pandémii nového koronavírusu v štandardnom režime, pre pacientov sú otvorené všetky ambulancie a vykonávajú sa aj operačné zákroky. Pri vstupe do nemocnice sa realizuje aj triáž.