V šačianskej nemocnici pribudla končatinová magnetická rezonancia

Košice 2. januára (TASR) – V šačianskej nemocnici pribudla nová magnetická rezonancia (MRI). Končatinové MRI 0,25 Tesla (T) má pomôcť k rýchlejšiemu stanoveniu presnej diagnózy poranenia. Pre TASR to uviedla Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica Košice-Šaca patrí. Prístroj zakúpili z vlastných zdrojov približne za 400.000 eur bez DPH.



Podľa jej slov sú prvou nemocnicou v Košickom kraji, ktorá má k dispozícii dva MRI prístroje. Prvé zariadenie je celotelové, to nové je špeciálne určené na úrazy muskuloskeletárneho systému - slúži na vyšetrenie pohybového aparátu, teda všetkých kĺbov vrátane chrbtice. Umožňuje vyšetrenie pacienta aj v záťaži, čiže v stoji. V porovnaní s vyšetrením v ľahu sa tak majú mnohé štruktúry zobraziť zreteľnejšie. Vyšetrenie jedného kĺbu alebo chrbtice bude trvať približne 30 minút. „Nové MRI sa chystáme uviesť do prevádzky od 11. januára, v prevádzke bude každý pracovný deň. Vyšetriť bude možné približne osem až desať pacientov denne. Objednávať ich budú naši lekári po dôkladnom vyšetrení v ambulancii, aby sa potvrdil alebo vyvrátil už náš konkrétny predpoklad vzniknutého poškodenia,“ spresnil námestník liečebno-preventívnej starostlivosti pre ambulancie a vedúci lekár Šport-artro centra Maroš Varga.



Podľa neho používanie končatinového MRI výrazne skráti čakacie doby na MRI vyšetrenia po úrazoch vznikajúcich pri športe a odľahčí tak používanie pôvodného celotelového MRI prístroja pre iné diagnózy a pre potrebu iných odborov. „V našom regióne sú čakacie lehoty na vyšetrenie pomocou MRI približne tri mesiace. Najväčšou výhodou bude rýchlosť diagnostiky po úraze, kde budeme vedieť do 48 hodín zrealizovať aj MRI vyšetrenia poškodenej časti pacienta - športovca - a spresniť tak diagnózu poranenia. Tým, samozrejme, aj zrýchliť celý terapeutický proces,“ dodal Varga.



Ako uviedol, ich pracovisko sa tak posúva na úroveň svetových pracovísk, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a liečbou pacientov po športových úrazoch. Šport-artro centrum je určené aj pre širokú verejnosť. „Dnes športuje prakticky každý a pri športovej činnosti vznikajú úrazy alebo poškodenia z nadmerného preťažovania muskuloskeletárneho systému. Nerozlišujeme, či k nám príde aktívny, profesionálny športovec alebo úplný začiatočník, amatérsky športovec,“ doplnil.