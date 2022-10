V Sade Janka Kráľa je kultúrno-historický festival Bitka o Bratislavu

Bratislava 1. októbra (TASR) – V bratislavskom Sade Janka Kráľa sa v sobotu koná kultúrno-historický festival Bitka o Bratislavu. Hlavnou časťou programu je rekonštrukcia bitky z októbra 1620, zasadená do prostredia historického Uhorska. Organizátori podujatia o tom informujú na svojom webe.



"V tomto ročníku sa presunieme v čase do roku 1620. Pôjde o rekonštrukciu bitky, respektíve krátkeho obliehania, ktoré sa odohralo pred bránami mesta 8. októbra 1620," priblížili organizátori. Podujatie sa začalo o 10.00 h. Jeho súčasťou sú aj ukážky zbraní z obdobia tridsaťročnej vojny či prezentácia dobového lekárskeho umenia.



Popoludní je od 13.00 h naplánovaný dobový kostýmový sprievod Starý mestom. O dve hodiny neskôr sa uskutočnia ukážky manévrov vojenských regimentov. Súčasťou programu je aj dobová hudba. Na 16.00 h sú naplánované výstrely z dela. Rekonštrukcia obliehania mesta by sa mala začať o 16.10 h.