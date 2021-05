V Sadoch Milana Rastislava Štefánika urobili terénne úpravy

Liptovský Hrádok 17. mája (TASR) – Okolo vynoveného chodníka v Sadoch Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Hrádku v týchto dňoch urobili terénne úpravy. Plocha by sa mala v krátkom čase zazelenať. Informovalo o tom mesto Liptovský Hrádok na oficiálnej webovej stránke.



Mesto dalo opraviť chodník v sadoch v poslednom mesiaci uplynulého roka. Na 129 metrov dlhom a bezmála 1,7 metra širokom chodníku nahradili pôvodný poškodený asfalt zámkovou dlažbou. Investícia sa vyšplhala na vyše 17.000 eur. "Pandémia spôsobila výpadok pri dodávke zámkovej dlažby a stavebné práce trvali dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. Pre poveternostné podmienky vtedy neboli zrealizované terénne úpravy pri chodníku. To však už neplatí – pri chodníku je upravená zemina a nasiata tráva," vysvetlila samospráva na webe.



V tomto roku mesto plánuje pokračovať v oprave druhou etapou, konkrétne v úseku po križovatku s Partizánskou ulicou. V rozpočte je na to schválená suma 90.000 eur. "O investičnej akcii budeme podrobnejšie informovať pred jej realizáciou," dodalo mesto.