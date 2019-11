V Šahách by mala pribudnúť nabíjacia stanica pre elektromobily

Šahy 2. novembra (TASR) – V Šahách by mohla už čoskoro vyrásť nová nabíjacia stanica pre autá s hybridným alebo s úplným elektrickým pohonom. V prípade, že mesto výstavbu schváli, bude umiestnená na Hlavnom námestí.



Výstavbu nabíjacej stanice zabezpečí je prevádzkovateľ, ktorý sa bude zároveň starať aj o jej prevádzku a funkčnosť po dobu minimálne desiatich rokov. „Zároveň zabezpečí propagáciu a zaradenie nabíjacej stanice v Šahách do digitálnej siete nabíjacích staníc. Za nabíjanie si bude môcť účtovať poplatok podľa skutočnej spotreby od jednotlivých používateľov,“ informovala radnica.



V prípade schválenia zámeru mesto prenajme priestor na parkovisku na Hlavnom námestí s rozlohou 25 štvorcových metrov za symbolickú sumu jedno eur za rok. „Za parkovacie miesto, kde bude umiestnená nabíjacia stanica, nebude objednávateľ vyberať parkovné. Musí zároveň zabezpečiť spoluprácu s mestskou políciou, ktorá bude kontrolovať či na nabíjacích miestach neparkujú automobily so spaľovacím motorom,“ konštatuje sa v pripravovanom zámere.