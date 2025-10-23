Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Šahách chytili vodiča pod vplyvom drog, spolujazdkyňa viezla drogy

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti počas nočnej služby kontrolovali vozidlo Ford C-max.

Autor TASR
Šahy 23. októbra (TASR) - Policajti zo Šiah odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Jeho spolujazdkyňa počas kontroly odovzdala policajtom celú paletu rôznych podozrivých látok, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti počas nočnej služby kontrolovali vozidlo Ford C-max. Jeho posádku tvorili dvaja muži a jedna žena. Test potvrdil, že 29-ročný vodič šoféroval vozidlo pod vplyvom amfetamínu a metamfetamínu.

Jeho 25-ročná spolujazdkyňa uviedla, že má pri sebe drogy. V príručnom batohu mala päť vrecúšok s neznámou rastlinnou sušinou, dve vrecká s obsahom kryštalickej látky, rôzne tabletky, sklenú fľaštičku s obsahom neznámeho bieleho prášku uzatvorenú korkovou zátkou i sklenú fajku.

Policajti ženu obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Vydané veci budú podrobené expertíznemu skúmaniu.


