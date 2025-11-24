< sekcia Regióny
V Šali chcú vytvoriť novú náučnú trasu Po stopách Jána Feketeházyho
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 443.756 eur.
Autor TASR
Šaľa 24. novembra (TASR) - Mesto Šaľa plánuje vytvoriť novú náučnú trasu Po stopách významného konštruktéra Jána Feketeházyho. Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o príspevok z Fondu na podporu cestovného ruchu a zabezpečenie realizácie projektu. Cieľom je podporiť rozvoj kultúrneho a poznávacieho turizmu v meste a zároveň pripomenúť jedného z najvýznamnejších rodákov, informovala radnica.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 443.756 eur. Mestskí poslanci schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške minimálne 10 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov, čo predstavuje 44.375 eur, aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa.
Predmetom projektu je vytvorenie štyroch atraktivít v rámci náučnej trasy. Prvou z nich je obnova kaplnky s hrobkou rodiny Feketeházy na mestskom cintoríne. Stav kaplnky z roku 1892 je zo stavebnotechnického hľadiska nevyhovujúci až narušený, je nutné vykonať reštaurátorskú rekonštrukciu. Druhou je vytvorenie a osadenie sochy Jána Feketeházyho v rámci centrálnej pešej zóny mesta. Treťou zastávkou trasy bude informačný point Jána Feketeházyho v nemocničnom parku ako prvok mestského mobiliáru. Štvrtý bod na trase pribudne v rámci domu kultúry formou unikátneho interaktívneho prvku - stola s reliéfnou mapou Európy, ktorý atraktívnym spôsobom priblíži návštevníkom jeho dielo.
Realizáciu projektu naplánovali od apríla 2026 do marca 2027, aby nové prvky mohli predstaviť verejnosti v roku 2027 pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jána Feketeházyho.
Ten bol významný stavebný inžinier a projektant mostov a železných konštrukcií. Pochádzal z učiteľsko-šľachtickej rodiny. Študoval matematiku vo Viedni a polytechniku v Zürichu, kde získal diplom stavebného inžiniera.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 443.756 eur. Mestskí poslanci schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške minimálne 10 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov, čo predstavuje 44.375 eur, aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa.
Predmetom projektu je vytvorenie štyroch atraktivít v rámci náučnej trasy. Prvou z nich je obnova kaplnky s hrobkou rodiny Feketeházy na mestskom cintoríne. Stav kaplnky z roku 1892 je zo stavebnotechnického hľadiska nevyhovujúci až narušený, je nutné vykonať reštaurátorskú rekonštrukciu. Druhou je vytvorenie a osadenie sochy Jána Feketeházyho v rámci centrálnej pešej zóny mesta. Treťou zastávkou trasy bude informačný point Jána Feketeházyho v nemocničnom parku ako prvok mestského mobiliáru. Štvrtý bod na trase pribudne v rámci domu kultúry formou unikátneho interaktívneho prvku - stola s reliéfnou mapou Európy, ktorý atraktívnym spôsobom priblíži návštevníkom jeho dielo.
Realizáciu projektu naplánovali od apríla 2026 do marca 2027, aby nové prvky mohli predstaviť verejnosti v roku 2027 pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jána Feketeházyho.
Ten bol významný stavebný inžinier a projektant mostov a železných konštrukcií. Pochádzal z učiteľsko-šľachtickej rodiny. Študoval matematiku vo Viedni a polytechniku v Zürichu, kde získal diplom stavebného inžiniera.