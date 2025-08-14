< sekcia Regióny
V Šali opravia objekty v SOŠ chovu koní a služieb poškodené požiarom
Školskú stajňu ešte vlani v júli zachvátili plamene. Kone sa podarilo zachrániť, oheň však spôsobil škody, ktoré boli v tom čase odhadnuté na 460.000 eur.
Autor TASR
Šaľa 14. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruuje objekty Strednej odbornej školy (SOŠ) chovu koní a služieb. Školskú stajňu ešte vlani v júli zachvátili plamene. Kone sa podarilo zachrániť, oheň však spôsobil škody, ktoré boli v tom čase odhadnuté na 460.000 eur.
NSK už na opravu školy dostal v rámci poistného plnenia zálohovú platbu 70.000 eur. K tejto sume pribudne ďalšia platba z poisťovne v sume 100.000 eur. O jej pridelení na obnovu maštale a konského výbehu budú rozhodovať krajskí poslanci na svojom rokovaní v stredu 20. augusta. Ako sa uvádza v materiáli určenom na zasadnutie zastupiteľstva, celková výška investície na obnovu objektov SOŠ po požiari je vyčíslená na 350.800 eur.
Riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec už pred časom uviedol, že kraj je na rekonštrukciu školy pripravený. „Všetky procesy máme zabezpečené. Máme výmery, výkazy, rozpočty na elektroinštaláciu i samotnú opravu. Čakali sme na likvidáciu poistnej udalosti zo strany poisťovne,“ skonštatoval Privalinec na februárovom rokovaní Zastupiteľstva NSK.
K požiaru stajne v SOŠ chovu koní a služieb došlo vlani 23. júla popoludní. Požiar zničil 110 ton slamy a strechu parkúrovej stajne. Celkovo sa na jeho hasení zúčastnilo 50 príslušníkov z rôznych hasičských staníc z celého regiónu.
