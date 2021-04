V Šali sa otvára vakcinačné centrum

Šaľa 14. apríla (TASR) – V Šali by malo začať fungovať nové veľkokapacitné vakcinačné centrum. Nachádzať sa bude v Centre voľného času.



Podľa slov lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ľubomíra Ševčíka je všetko pripravené tak, aby sa tu mohlo očkovať proti ochoreniu COVID-19 od soboty 17. apríla. Či však skutočne dôjde k otvoreniu centra, ešte nie je celkom jasné. „Obávame sa toho, že zaplatíme personál, všetko pripravíme a napokon nebudeme mať koho očkovať. Záujemcov je stále málo a otvoriť očkovacie centrum pre pár desiatok ľudí nie je veľmi rentabilné,“ skonštatoval Ševčík.



V Nitrianskom kraji sú počas víkendu pripravení podať vakcínu 3400 ľuďom, doteraz majú potvrdených približne 800 záujemcov. Lekár NSK preto vyzýva ľudí, aby sa dali zaočkovať a čo najskôr sa zaregistrovali. „Pre istotu sa môžu nahlásiť aj ako náhradníci cez náš formulár, ktorý má NSK zverejnený na svojej webovej stránke. My ich na očkovanie zavoláme,“ povedal Ševčík.



Vo veľkokapacitných centrách NSK sa očkuje vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Podľa Ševčíka nie je dôvod, aby sa jej ľudia báli. „Je naozaj bezpečná. Doteraz sme v Nitrianskom kraji nezaznamenali žiadne závažné komplikácie, ktoré by sa s touto vakcínou spájali,“ dodal Ševčík.