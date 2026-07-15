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V Šali sa začala rozsiahla oprava chodníkov
Celková plocha rekonštruovaných chodníkov presahuje 42.000 metrov štvorcových.
Autor TASR
Šaľa 15. júla (TASR) - V Šali sa v týchto dňoch začala rozsiahla rekonštrukcia chodníkov. Ako informovala radnica, nový povrch postupne dostane vyše 20 komunikácií v meste i v mestskej časti Veča.
Celková plocha rekonštruovaných chodníkov presahuje 42.000 metrov štvorcových. „Popri chodníkoch sa počíta aj s výmenou obrusnej vrstvy vozoviek na ploche 1164,36 metra štvorcového. Predpokladaná cena zákazky bola vyše 1,9 milióna eur. Víťaz verejného obstarávania napokon vykoná stavebné práce za 1.774.000 eur,“ uviedol mestský úrad.
Ako doplnil, najviditeľnejšie zmeny čakajú obyvateľov mestskej časti Veča. „Tu meníme takmer 90 percent povrchu chodníkov. Obnovujeme chodníky, ktoré majú na starších uliciach vyše 60 rokov. Ide napríklad o Nitriansku, Bernolákovu či Dlhoveskú ulicu,“ priblížil referent dopravy a technických činností Miroslav Políček.
Rozsiahle opravy sa realizujú aj v samotnej Šali. Práce sa tu zamerajú hlavne na staršie sídliská a najviac opotrebované ulice. „Sústredíme sa tiež na hlavné prieťahy mestom. Cieľom projektu je zlepšiť parametre a stavebno-technický stav existujúcich chodníkov. Rieši sa to výmenou krytu, vyrovnaním a vyspádovaním,“ vysvetlil Políček.
Celková plocha rekonštruovaných chodníkov presahuje 42.000 metrov štvorcových. „Popri chodníkoch sa počíta aj s výmenou obrusnej vrstvy vozoviek na ploche 1164,36 metra štvorcového. Predpokladaná cena zákazky bola vyše 1,9 milióna eur. Víťaz verejného obstarávania napokon vykoná stavebné práce za 1.774.000 eur,“ uviedol mestský úrad.
Ako doplnil, najviditeľnejšie zmeny čakajú obyvateľov mestskej časti Veča. „Tu meníme takmer 90 percent povrchu chodníkov. Obnovujeme chodníky, ktoré majú na starších uliciach vyše 60 rokov. Ide napríklad o Nitriansku, Bernolákovu či Dlhoveskú ulicu,“ priblížil referent dopravy a technických činností Miroslav Políček.
Rozsiahle opravy sa realizujú aj v samotnej Šali. Práce sa tu zamerajú hlavne na staršie sídliská a najviac opotrebované ulice. „Sústredíme sa tiež na hlavné prieťahy mestom. Cieľom projektu je zlepšiť parametre a stavebno-technický stav existujúcich chodníkov. Rieši sa to výmenou krytu, vyrovnaním a vyspádovaním,“ vysvetlil Políček.