V Šali uvažujú o získaní lodenice pri Váhu do majetku mesta

Šaľa 25. septembra (TASR) - Šalianska radnica uvažuje o možnosti získať do svojho majetku areál lodenice, ktorá sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh. O zámere bude rokovať mestské zastupiteľstvo 26. septembra.



Ako sa uvádza v materiáli na zasadnutie, mesto Šaľa momentálne nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na kúpu areálu lodenice. Preto v rokovaniach s vlastníkom, ktorým je spoločnosť Bodrô, predložilo návrh na zámenu areálu lodenice za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa. Ide o areál bývalých Technických služieb na Dolnej ulici a časť pozemku na Váhovej ulici.



Podľa primátora Jozefa Belického má mesto historickú možnosť získať do vlastníctva 1,5-hektárový športový a rekreačný areál. "Samozrejme, je to vec názoru, či práve toto teraz Šaľa potrebuje. Bude treba vyhodnotiť pozitíva a negatíva. V každom prípade si myslím, že dnes už nie je možné postaviť na brehu rieky Váh takýto areál. Rokovania v mestských komisiách ukazujú, že nie každý je stotožnený s týmto zámerom. Preto treba všetko zhodnotiť a rozhodnúť sa pre to najlepšie riešenie," skonštatoval primátor.



Ako pripomenul, radnica už pripravila zámer na zámenu majetku s majiteľom lodenice. "Ide o mestský majetok, ktorý dnes nevyužívame a nepotrebujeme. Zvyšnú sumu by sme možno vedeli finančne dorovnať v budúcom roku. Musíme dôsledne zvážiť, či má význam získať tento areál pre Šaľanov. Samozrejme, že v lodenici budú treba aj investície. Je tu však možnosť získať aj mimorozpočtové zdroje. Viem si predstaviť, že by sme lodenicu obnovili tak, že by ju nevyužívali iba vodáci, ale aj deti počas denných táborov alebo rodiny," vysvetlil Belický.



O zámere získať lodenice do majetku mesta budú rozhodovať mestskí poslanci. V prípade, že sa s ním stotožnia, prijmú uznesenie, v ktorom odporučia primátorovi viesť rokovania o zámene nehnuteľností a podniknúť všetky kroky k tomu, aby bol na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predložený definitívny návrh.