V Šali vznikne nové zariadenie podporovaného bývania
Šaľa 8. augusta (TASR) - Mesto Šaľa začalo s výstavbou nového zariadenia, ktoré bude poskytovať nízkokapacitné pobytové sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím. Služba podporovaného bývania bude mať kapacitu do 12 miest s celoročnou pobytovou formou.
V Šali funguje denný stacionár, v ktorom odborníci už niekoľko rokov poskytujú ľuďom s mentálnym postihnutím sociálne služby. „Mesto Šaľa bolo úspešné v rámci Plánu obnovy s projektom, v rámci ktorého už bude možné týmto klientom poskytovať aj pobytovú formu služieb. Verím, že zariadenie bude do roka hotové. Vyčlenili sme na to prostriedky vo výške viac ako 1.300.000 eur a mesto Šaľa určitú časť projektu dofinancuje z vlastných peňazí. Vznikne tak centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí tu budú mať vytvorené doslova rodinné podmienky,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Podľa šalianskeho primátora Jozefa Belického má byť zariadenie dostavané na budúci rok v júni a do novembra bude sprevádzkované. „Hlavným cieľom realizácie tohto diela je to, aby o našich klientov bolo postarané aj do budúcna, aj v prípade, keď už nebudú mať okolo seba svojich najbližších. Sú tu doma, sú tu zvyknutí a teraz budú môcť využívať aj sociálne pobytové služby,“ povedal Belický.
Podľa Tomáša sa na výstavbu podobných zariadení využije v rámci Plánu obnovy viac ako 200 miliónov eur. „Použijú sa na to, aby sme postavili po celom Slovensku približne 170 rôznych zariadení sociálnych služieb (ZSS). Na Slovensku máme dlhodobo nedostatok kapacít v ZSS a stále máme veľa ľudí, ktorí na umiestnenie v nich čakajú. Celkovo na Slovensku v rôznych typoch ZSS vytvoríme cez Plán obnovy približne 3300 miest pre rôznych klientov,“ doplnil minister.
