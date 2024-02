V Šamoríne bude spojená škola s gymnáziom a ZŠ s jazykom slovenským

Trnava 14. februára (TASR) - Od nasledujúceho školského roka začne v Šamoríne v objekte Gymnázia M. R. Štefánika fungovať spojená škola. Bude pozostávať z dvoch organizačných zložiek - gymnázia a základnej školy (ZŠ) s vyučovacím jazykom slovenským. Zriadenie schválili poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom stredajšom rokovaní v Trnave.



Kraj ako zriaďovateľ spojenej školy takýmto spôsobom vyriešil podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča dlhodobý problém a zabezpečil podmienky na základné vzdelávanie sa detí v slovenskom materinskom jazyku. Tie pre nedostatok voľných miest v základných školách priľahlých obcí Šamorína museli za vzdelaním cestovať, prípadne navštevovať školy s iným ako materinským jazykom.



Potvrdila to vo svojom vystúpení pred poslancami aj matka dieťaťa Lenka Žárová z Iniciatívy BKZ. "Pred zápisom do škôl sme v minulých rokoch dostávali množstvo správ od rodičov, pretože nemali kam umiestniť svoje deti. Týkalo sa to najmä detí z obcí Trnávka, Báč, Rohovce, Holice, Macov, Blatná na Ostrove a Horný Bar. Teraz sme vďaka pomoci TTSK zavŕšili niekoľkoročnú snahu o vytvorenie spádovej školy pre naše deti. Uľahčí to situáciu mnohým rodičom zo Šamorína a okolia," uviedla.