V Šamoríne odovzdajú do užívania zelenú strechu vybudovanú na ZUŠ

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Vybudovanie zelenej strechy je jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do mesta príjemnejšiu klímu.

Autor TASR
Šamorín 3. októbra (TASR) - V Šamoríne v okrese Dunajská Streda v piatok slávnostne odovzdajú do užívania zelenú strechu vybudovanú na tamojšej Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Štefana Németha-Šamorínskeho. TASR o tom informoval primátor mesta Csaba Orosz.

Zelená strecha bola vybudovaná vďaka finančným prostriedkom z projektu Greencities - Zelené mestá v Podunajskom regióne,“ priblížil primátor. Samospráva už skôr informovala, že Šamorín získal podporu vo výške 184.862,91 eura. Vybudovanie zelenej strechy je jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do mesta príjemnejšiu klímu.

Počas implementácie projektu sa v piatich mestách (Bratislava, Mosonmagyaróvár, Győr, Šamorín a Dunajská Streda) uskutočňujú investície do infraštruktúry - od aplikácie zelenej strechy, cez rekonštrukciu námestia v centre mesta až po komplexnú revitalizáciu historického parku ako národnej kultúrnej pamiatky v kontexte zmeny klímy.
