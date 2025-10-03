< sekcia Regióny
V Šamoríne odovzdajú do užívania zelenú strechu vybudovanú na ZUŠ
Vybudovanie zelenej strechy je jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do mesta príjemnejšiu klímu.
Autor TASR
Šamorín 3. októbra (TASR) - V Šamoríne v okrese Dunajská Streda v piatok slávnostne odovzdajú do užívania zelenú strechu vybudovanú na tamojšej Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Štefana Németha-Šamorínskeho. TASR o tom informoval primátor mesta Csaba Orosz.
„Zelená strecha bola vybudovaná vďaka finančným prostriedkom z projektu Greencities - Zelené mestá v Podunajskom regióne,“ priblížil primátor. Samospráva už skôr informovala, že Šamorín získal podporu vo výške 184.862,91 eura. Vybudovanie zelenej strechy je jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do mesta príjemnejšiu klímu.
Počas implementácie projektu sa v piatich mestách (Bratislava, Mosonmagyaróvár, Győr, Šamorín a Dunajská Streda) uskutočňujú investície do infraštruktúry - od aplikácie zelenej strechy, cez rekonštrukciu námestia v centre mesta až po komplexnú revitalizáciu historického parku ako národnej kultúrnej pamiatky v kontexte zmeny klímy.
