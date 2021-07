V Šamoríne sa začal 2. ročník podujatia Onco Games 2021

Šamorín 27. júla (TASR) – Takmer tri desiatky detí z celého Slovenska, ktoré absolvovali liečbu onkologického ochorenia, súťažia na podujatí Onco Games 2021 v Šamoríne.



Podujatie organizuje občianske združenie (OZ) Športom k radosti Prešov a koná sa v dňoch 26.- 29. júla. Predseda OZ Martin Brilla pre TASR uviedol, že ide o jedinečnú akciu, vďaka ktorej dostávajú deti s ťažkou diagnózou priestor na športový rozvoj. Prešovské združenie pripravuje každoročne niekoľko aktivít vrátane výprav na medzinárodné podujatia v Moskve či Varšave, ktoré sú určené výlučne pre deti s onkologickým ochorením.



„Napriek tomu, že pandémia nám prekazila mnohé plány, sme nesmierne šťastní, že sa nám podarilo odštartovať toto stretnutie. A keďže v týchto dňoch prebiehajú hry letnej olympiády, kde sa zišli najlepší športovci sveta, môžeme byť takto symbolicky spojení s Tokiom,“ konštatoval Brilla, ktorý sám čelil závažnému ochoreniu a dnes je slovenským juniorským reprezentantom v plážovom volejbale a oblieka dres prešovského extraligového volejbalového klubu.



Doplnil, že tento rok si mali možnosť deti vďaka šamorínskemu festivalu vyskúšať aj netradičné športy, ako je teqball, airbedminton a športové lezenie, ktoré zapojili do programu hier. Okrem toho si zasúťažia v plážovom futbale, lukostreľbe, bowlingu, stolnom tenise, plávaní či gymnastike.



„Nejde len o víťazstvá a zápolenie. Našim cieľom je, aby mali deti možnosť pod dohľadom skúsených trénerov, športovcov a odborníkov nájsť v sebe zanietenie pre akékoľvek športové odvetvie. Veríme, že o rok sa pandémia pominie a budeme opäť môcť vycestovať do Moskvy na Winners Games alebo na futbalový turnaj do Varšavy,“ uzavrel predseda OZ.



Podujatie Onco Games 2021 v areáli x-bionic®sphere v Šamoríne organizuje občianske združenie s podporou Nadácie x-bionic®sphere a pod záštitou prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela.