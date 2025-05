V Šamoríne zrekonštruujú kláštor za 580.000 eur

Šamorín 13. mája (TASR) - Interiér prvého poschodia bývalého paulánskeho kláštora v Šamoríne (okres Dunajská Streda) čaká rekonštrukcia za 580.000 eur vrátane DPH. Ukončenie stavebných prác a odovzdanie diela musí byť zrealizované najneskôr do konca marca 2026. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú mesto uzatvorilo na základe výsledku verejného obstarávania so spoločnosťou Soar sk.



„Cieľom obnovy je prispôsobiť danú dispozíciu riešeného objektu k navrhovanému funkčnému využitiu so zachovaním existujúceho konštrukčného, materiálového a dispozičného riešenia objektu,“ priblížila už skôr samospráva. V zrekonštruovaných častiach tejto národnej kultúrnej pamiatky by mohli byť vytvorené tzv. únikové miestnosti (známe aj ako escape rooms) s historickou tematikou.



Pri obnove bude zachovaný vodorovný a zvislý systém objektu, budú zamurované alebo vybúrané niektoré stavebné otvory. Obnovená bude vnútorná omietka, očistia sa rímsy, ako aj štuková výzdoba stropu. V severozápadnom krídle príde k obnove troch okenných otvorov. Existujúca tehlová dlažba juhovýchodného krídla sa očistí, vymenia sa drevené podlahy. „Existujúce podlahy dláždené betónovou a keramickou dlažbou budú nahradené novou tehlovou dlažbou,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Doplnené budú tiež chýbajúce interiérové dvere.



Do verejného obstarávania bola predložená jedna ponuka, ktorá sa zároveň stala víťaznou. Zákazka má byť financovaná z prostriedkov programu Interreg Maďarsko-Slovensko a z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.