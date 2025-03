V šamorínskej synagóge bude výstava o pocite hľadania domova

Šamorín 25. marca (TASR) - Maliarka Rita Koszorús pripravuje inštaláciu pre šamorínsku synagógu, reflektuje v nej pocit hľadania domova v dnešných turbulentných časoch. Vernisáž výstavy s názvom Ephemeral Onsets sa uskutoční v sobotu 29. marca popoludní. TASR o tom informovali z At Home Gallery.



Projekt prezentuje paralelné reality prostredníctvom rôznych médií. "Inštalácia v synagóge presahuje kompozície jej predchádzajúcich obrazov a expanduje do nových vzájomných súvislostí v priestore," priblížila kurátorka výstavy Éda Meggyesházi. Výstava prezentuje tému hľadania domova v širšom politicko-sociálnom a rovnako v subjektívno-individuálnom kontexte.



Autorka vo svojej tvorbe pracuje s abstraktným vizuálnym jazykom, formuje fiktívne priestranstvá, ktoré náznakmi pripomínajú už poznané miesta, a tým vyvolávajú pocit istoty. Výstava potrvá v At Home Gallery do 11. mája.