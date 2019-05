V Šarišskej galérii vystavia diela Andyho Warhola

Výstava je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, dokumenty, rané diela umelca, vplyv matky na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.

Prešov 2. mája (TASR) – Diela Andyho Warhola priblíži výstava s názvom Ja pochádzam odnikiaľ, ktorú sprístupnia 7. mája o 16.00 h v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove.



Podľa kurátora Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Michala Bycka výstava, ktorá nesie v názve Warholov výrok, je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, dokumenty, rané diela umelca, vplyv matky na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.



"Cieľom kurátorov projektu Warhol Tour, ktorého súčasťou je aj táto výstava, je pokúsiť sa odpovedať na výrok, ktorým Warhol akoby zámerne tajil svoj pôvod, no na druhej strane provokoval k hľadaniu poznania skutočného pôvodu," vysvetlil Bycko.



"To 'odnikiaľ' je svet, geografická poloha, etnikum, čo s prihliadnutím na historické fakty už znamená 'odnikiaľ'. Rodičia prišli z Horného Uhorska, časti Rakúsko-Uhorska, neskôr premenované na Československo, až naposledy na Slovensko, samostatnú štátnu formáciu, kde sa nachádza rodisko jeho rodičov Miková," dodal Bycko. Výstava potrvá do 30. júna.