V Šášovskom Podhradí chcú vyhlásiť obecné chránené územie

Žiar nad Hronom 5. mája (TASR) - Svoj záujem na ochrane prírodných hodnôt v katastrálnom území Šášovského Podhradia chce žiarska samospráva deklarovať vyhlásením obecného chráneného územia. Žiarski poslanci na svojom ostatnom rokovaní schválili zámer na prípravu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým bude v tejto lokalite takéto územie vyhlásené.



Vyhlásenie obecného chráneného územia inicioval žiarsky poslanec Rastislav Uhrovič, pričom by malo ísť o územie, ktoré zaberá rieka Hron, vodný tok, jeho bezprostredné okolie a brehové porasty po oboch stranách v dĺžke približne 3,8 kilometra. Ako odznelo na rokovaní, účelom má byť zabezpečenie ochrany vodného toku Hron.



Návrh na vyhlásenie obecného chráneného územia s pracovným názvom Šášovské alúvium vypracovala Martina Paulíková z neziskovej organizácie WWF Slovensko. Organizácia zároveň zabezpečí podklady potrebné k vypracovaniu VZN a bude sa tiež podieľať na realizácii opatrení, ktoré prispejú k ochrane riešeného územia.



Primátor Peter Antal takúto iniciatívu privítal, no zároveň vyjadril presvedčenie, že by nemala v budúcnosti ohroziť plánované aktivity samosprávy v tomto území, a to výstavbu ekokempu. „Aby sa nestalo, že tu vznikne iniciatíva, ktorá sa bude snažiť zastaviť výstavbu ekokempu Šášov,“ poznamenal Antal.



Dodal, že mesto nemá záujem, aby sa v danej lokalite budovalo nič iné okrem takýchto zariadení určených na oddych a rekreáciu. Požaduje preto, aby VZN presne špecifikovalo povolené a zakázané aktivity v území.



Uhrovič v tejto súvislosti podotkol, že cieľom iniciatívy je zachovať aktuálny charakter rieky a práve vyhlásenie chráneného územia by malo podporiť rozvoj ekologického cestovného ruchu v tejto lokalite. Paulíková doplnila, že VZN presne zadefinuje, ktoré činnosti budú v predmetnom území zakázané a, naopak, žiadúce. Pripomenula, že v procese jeho tvorby bude priestor na jeho pripomienkovanie, či zo strany zainteresovaných strán alebo verejnosti, aby bolo jeho konečné znenie v prospech miestnej komunity.