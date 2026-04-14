V šaštínskej synagóge sprístupnili výstavu sochára Andreja Haršányho
Šaštín-Stráže 14. apríla (TASR) - V priestoroch šaštínskej synagógy sprístupnili výstavu slovenského výtvarníka a sochára Andreja Haršányho, ktorá sa venuje vzťahu človeka a prírody. Reflektuje proces hojenia rán a premenu vzťahu medzi človekom a prírodou. Oficiálne otvorenie spojené s komentovanou prehliadkou sa uskutoční v piatok (17. 4.) o 17.00 h. TASR to uviedol Andrej Haršány.
„Vo svojej tvorbe sa už dlhší čas venujem vzťahu človeka a prírody a v tejto výstave rozoberám najmä moment, keď akoby príroda nad nami prebrala moc. Doteraz sa k nej správame ako k nášmu otrokovi, ale raz sa to otočí,“ ozrejmil. Dodal, že názov výstavy Epulózis znamená v preklade hojenie rán, značí teda proces obnovy. „Snažil som sa hľadať artefakty v prírode, ktoré sú bútľavé, a vypĺňam ich ľudskými fragmentmi vyrobenými z kože, aby čo najviac odkazovali na ľudské telo,“ priblížil.
Autor sa k výstavnému priestoru dostal prostredníctvom diplomata, fotografa a občianskeho aktivistu Pavla Demeša, s ktorým sa stretol pri projekte Orloja v americkom Cedar Rapids. Demeš spolu so skupinou dobrovoľníkov stoja za zrodom obnovy synagógy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. „Keď som videl priestory tejto starej zdevastovanej synagógy, povedal som si, že je to presne miesto na túto výstavu. Bežné galerijné priestory sú často len biele steny bez histórie, zatiaľ čo tento priestor má silnú atmosféru,“ doplnil.
Nový orloj na zrekonštruovanej veži na pôde Národného českého a slovenského múzea a knižnice v Cedar Rapids v štáte Iowa odhalili v roku 2024. V dvoch oknách orloja sa strieda 12 približne meter vysokých drevených figúrok, približujú život Slovákov, Čechov, Moravanov a Slezanov v USA na prelome 19. a 20. storočia, ktorých autorom je taktiež Haršány.
Návštevníci si môžu výstavu pozrieť do konca mája v synagóge, pričom vzhľadom na charakter priestoru je obhliadka možná po dohode s autorom alebo správcami objektu. Synagóga prechádza postupnou rekonštrukciou a ožíva aj prostredníctvom kultúrnych aktivít.
Haršány vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení a voľnej tvorbe sa venuje takmer 20 rokov. Vystavoval doma aj v zahraničí vrátane Spojených štátov amerických, Nemecka či Českej republiky. Vo svojej tvorbe pracuje najmä s prírodnými materiálmi, ako sú kameň, drevo či koža, a dlhodobo skúma rôzne podoby vzťahu človeka a prírody.
