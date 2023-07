V Schaubmarovom mlyne chystajú festival Mela 2023

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) avizuje vo svojom Schaubmarovom mlyne v Pezinku medzinárodný medziodborový festival Mela 2023. Víkend "kreatívneho prepájania zvukov so svetmi okolo nás" sa uskutoční 25. až 27. augusta. Podujatie s témou "I´m the place" tento rok spojí umelcov a výskumníkov s osobným vzťahom k miestam v teréne, na ktorých dlhodobo pracujú.



Návštevníci festivalu si na ňom vypočujú brazílsku hudbu aj rozsiahly zvukový archív vtáčích spevov. Predstavia sa umelci a vedci, ktorí kreatívne pracujú so zvukom a využívajú tzv. aktívne počúvanie. "V teréne týmto spôsobom pozorujú rôzne fenomény z oblasti umenia, antropológie, etnomuzikológie, zoológie a skúmajú ich vo svojom pôvodnom, prirodzenom mieste vzniku," dodáva SNG s tým, že prezentujúci sprístupnia svoje terénne denníky formou prednášok, hudobných vystúpení, performatívnej listening session či premietania.



V aktuálnom ročníku je dramaturgom festivalu David Petráš, ktorý sa venuje zbieraniu miznúcich zvukov v pohraničných oblastiach Slovenska. "Načúva k posledným mokradiam v okolí rieky Ipeľ, nahráva autorské pohrebné piesne v okolí Lučenca a spolupracuje s fotografkou Luciou Nimcovou na výskume tradičnej hudby a zvukového prostredia v ukrajinských Karpatoch," približuje SNG Petráša, ktorý je tiež dramaturgom spolku RUINY, pracujúceho so zabudnutou architektúrou a lokálnou mytológiou Novohradu a Gemera.



V programe festivalu figuruje aj hudobníčka Ida Hiršenfelder, ktorá vyrastala na funkčnom vodnom mlyne v Slovinsku. "Svoje spomienky na zvuky všadeprítomnej vody oživí site-specific inštaláciou v Schaubmarovom mlyne," avizuje organizátor.



Performatívnu prednášku o brazílskej hudbe a spolupráci s miestnymi hudobníkmi prinesie švajčiarsky hudobník a etnograf Thomas Rohrer, hrajúci na tradičný hudobný nástroj rabeca. "Zároveň odohrá koncert s Donou Beneditou, speváčkou s výnimočným hlasovým prejavom, ktorá pricestuje z Brazílie," dodáva SNG.