V Sebechleboch a Beluji je po povodni situácia už pokojná

Beluj/Sebechleby 11. júna (TASR) - Približne 15 domov zaplavila voda v obci Beluj v okrese Banská Štiavnica počas piatkovej (9. 6.) povodne. V dedine aktuálne rátajú škody, obyvatelia ich majú nahlasovať na úrad do pondelka (12. 6.). Pre TASR to uviedla starostka Monika Zlesíková.



"Voda sa zrejme dostala ešte do ďalších domov, ktoré vlastnia chalupári. Tí ale v týchto dňoch neboli v obci, takže presný rozsah škôd ešte nepoznáme," uviedla.



Povodeň spôsobila veľké škody aj na hlavnej miestnej komunikácii, ktorú poškodila na asi 150 metroch. "Na niektorých miestach je podmytá a narušené je jej podložie," priblížila. Keďže v obci nie je vodovod, obyvatelia majú teraz problémy s vodou v studniach, ktoré sa pri povodni zaniesli blatom. "Ľudia aktuálne chodia po vodu na družstvo, na pitie si kupujú vodu aj v obchodoch," dodala.



V obci stále platí mimoriadna situácia. S odstraňovaním škôd pomáhajú aj dnes miestni dobrovoľní hasiči.



Obec podľa starostky trpí povodňami z prívalových dažďov neustále. Nachádza sa totiž v lieviku, kde sú dva obecné toky, v ktorých sa pri dlhodobých zrážkach nazhromaždí množstvo vody z okolitých vyššie položených polí. V obci sa pred rokmi zrealizovali aj určité protipovodňové opatrenia, starostka vraví, že pri prívalových dažďoch to nepomáha.



V obci Sebechleby v okrese Krupina, kde bola v piatok situácia najhoršia, je už podľa starostky Terézie Krnáčovej pokoj. "Voda už v obci nie je, z vodnej nádrže nad obcou regulovane odteká miestnym potokom," povedala pre TASR.



V Sebechleboch v piatok ráno voda zaplavila desiatky domov, ako aj námestie v strede dediny. Starostka počas víkendu po domoch spisovala škody.