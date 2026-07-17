< sekcia Regióny
V Sebechleboch spustili projekt obnovy vínnej starohorskej pivnice
Obohatiť chcú aj turistickú ponuku regiónu Hont o autentický zážitok z histórie a vinohradníctva.
Autor TASR
Sebechleby 17. júla (TASR) - Obec Sebechleby v Krupinskom okrese spustila projekt obnovy tradičnej vínnej starohorskej pivnice vo svojej pamiatkovej rezervácii Stará Hora. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Spresnila, že cieľom projektu s názvom Pivnica očami vinohradníka je nielen obnoviť dedičstvo vinohradníckej oblasti Stará Hora. Obohatiť chcú aj turistickú ponuku regiónu Hont o autentický zážitok z histórie a vinohradníctva.
Ako ďalej uviedla, projekt sa zameriava na rekonštrukciu a sprístupnenie tradičnej vínnej pivnice, ktorá sa stane centrom pre poznávanie miestnej vinohradníckej kultúry. Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do histórie vinohradníctva v regióne, kúpiť si vína od miestnych vinárov, ako aj ďalšie regionálne produkty. Okrem toho pivnica v rezervácii ľudovej architektúry poskytuje priestor na vzdelávacie a tvorivé aktivity. Zameriavajú sa na vinohradníctvo a tradičné remeslá.
Na uskutočnení projektu spolupracuje aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. „Lokalita Stará Hora je jedinečná svojou malebnosťou a autenticitou. Obnova tejto pivnice je príkladom toho, ako môžeme spoločne rozvíjať cestovný ruch a zároveň chrániť naše kultúrne dedičstvo,“ povedal zástupca OOCR Stredné Slovensko Jaroslav Jagoš.
Projekt prostredníctvom členského príspevku v OOCR Stredné Slovensko podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 10.000 eur.
Jóbová podotkla, že Slovensko navštívili aj zástupcovia z regiónu Južný Burgenland v Rakúsku. Cieľom bol podpis memoranda o spolupráci s obcou Sebechleby pri certifikácii, ochrane a propagácii vín z priamo rodiacich hybridov. Na slovenskej i na rakúskej strane ich budú reprezentovať konkrétne značky.
Spresnila, že cieľom projektu s názvom Pivnica očami vinohradníka je nielen obnoviť dedičstvo vinohradníckej oblasti Stará Hora. Obohatiť chcú aj turistickú ponuku regiónu Hont o autentický zážitok z histórie a vinohradníctva.
Ako ďalej uviedla, projekt sa zameriava na rekonštrukciu a sprístupnenie tradičnej vínnej pivnice, ktorá sa stane centrom pre poznávanie miestnej vinohradníckej kultúry. Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do histórie vinohradníctva v regióne, kúpiť si vína od miestnych vinárov, ako aj ďalšie regionálne produkty. Okrem toho pivnica v rezervácii ľudovej architektúry poskytuje priestor na vzdelávacie a tvorivé aktivity. Zameriavajú sa na vinohradníctvo a tradičné remeslá.
Na uskutočnení projektu spolupracuje aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. „Lokalita Stará Hora je jedinečná svojou malebnosťou a autenticitou. Obnova tejto pivnice je príkladom toho, ako môžeme spoločne rozvíjať cestovný ruch a zároveň chrániť naše kultúrne dedičstvo,“ povedal zástupca OOCR Stredné Slovensko Jaroslav Jagoš.
Projekt prostredníctvom členského príspevku v OOCR Stredné Slovensko podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 10.000 eur.
Jóbová podotkla, že Slovensko navštívili aj zástupcovia z regiónu Južný Burgenland v Rakúsku. Cieľom bol podpis memoranda o spolupráci s obcou Sebechleby pri certifikácii, ochrane a propagácii vín z priamo rodiacich hybridov. Na slovenskej i na rakúskej strane ich budú reprezentovať konkrétne značky.