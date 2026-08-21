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V Sečovciach horí nelegálna skládka

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hasiči zasahujú od štvrtkového večera.

Autor TASR
Sečovce 21. augusta (TASR) - V Sečovciach od štvrtkového (20. 8.) večera zasahujú hasiči pri požiari nelegálnej skládky. Požiar vypukol približne o 19.25 h a zásah pokračuje aj v piatok. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, počas noci bol nasadený aj dron, pomocou ktorého monitorovali jednotlivé ohniská.

Skládka má rozmery približne šesť krát 20 metrov, pričom na niektorých miestach dosahuje výšku až sedem metrov. Na skládke sa nachádza i biologický odpad. „Na likvidáciu požiaru používajú hasiči aj hasiacu penu,“ doplnil hovorca.

Mesto zabezpečilo na miesto tiež ťažkú techniku, ktorá skládku postupne rozhrabáva, aby sa hasiči dostali k skrytým ohniskám. Pri zásahu je nasadených osem kusov techniky.
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