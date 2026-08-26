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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
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V Sečovciach po týždni opäť horela nelegálna skládka odpadu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Požiar bol hlásený po 10.00 h. Pri rozhrabávaní odpadu bola nasadená aj ťažká technika zo záchrannej brigády.

Autor TASR
Sečovce 26. augusta (TASR) - Hasiči v stredu opäť zasahovali pri požiari nelegálnej skládky odpadu v Sečovciach v okrese Trebišov. Na mieste horelo približne týždeň po predchádzajúcom požiari v rovnakej lokalite. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Požiar bol hlásený po 10.00 h. Pri rozhrabávaní odpadu bola nasadená aj ťažká technika zo záchrannej brigády. Tlejúci odpad hasiči postupne rozoberajú a zalievajú vodou, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru.

Na miesto vyslali hasičov z Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhajú aj dobrovoľní hasiči zo Sečoviec.
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