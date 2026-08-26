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V Sečovciach po týždni opäť horela nelegálna skládka odpadu
Požiar bol hlásený po 10.00 h. Pri rozhrabávaní odpadu bola nasadená aj ťažká technika zo záchrannej brigády.
Autor TASR
Sečovce 26. augusta (TASR) - Hasiči v stredu opäť zasahovali pri požiari nelegálnej skládky odpadu v Sečovciach v okrese Trebišov. Na mieste horelo približne týždeň po predchádzajúcom požiari v rovnakej lokalite. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Požiar bol hlásený po 10.00 h. Pri rozhrabávaní odpadu bola nasadená aj ťažká technika zo záchrannej brigády. Tlejúci odpad hasiči postupne rozoberajú a zalievajú vodou, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru.
Na miesto vyslali hasičov z Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhajú aj dobrovoľní hasiči zo Sečoviec.
Požiar bol hlásený po 10.00 h. Pri rozhrabávaní odpadu bola nasadená aj ťažká technika zo záchrannej brigády. Tlejúci odpad hasiči postupne rozoberajú a zalievajú vodou, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru.
Na miesto vyslali hasičov z Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhajú aj dobrovoľní hasiči zo Sečoviec.