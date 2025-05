V Sečovskej Polianke sa konal odber krvi

Sečovská Polianka 30. mája (TASR) - V obci Sečovská Polianka v okrese Vranov nad Topľou sa v piatok uskutočnil odber krvi, ktorý organizuje miestny spolok Slovenského Červeného kríža (SČK). Išlo o druhý tohtoročný odber, ktorý sa tradične koná v priestoroch kultúrneho domu. Ako pre TASR uviedla predsedníčka miestneho spolku SČK Mária Kriváková, tradíciu pravidelného darovania krvi zaviedli v obci pred deviatimi rokmi a odvtedy organizujú odbery dvakrát až trikrát ročne.



V januári prišlo darovať krv 22 ľudí, v piatok to bolo 23. Ďalší odber plánujú na október. „Keď robíme odbery trikrát do roka, máme možnosť získať aj okolo 60 darcov, čo je na takú obec, ako je naša, veľmi pekné číslo,“ skonštatovala Kriváková.



Podľa nej má darovanie krvi v obci viaceré výhody, napríklad, že obyvatelia nemusia cestovať do okresného mesta. „Ľudia sa sami pýtajú, kedy bude ďalšie darovanie. Prichádzajú s úsmevom na tvári, tešia sa na stretnutie s ostatnými,“ doplnila. Atmosféru odberu spríjemňuje aj občerstvenie a darčeky od sponzorov.



„Každá kvapka krvi je vzácna. Je to symbol nádeje pre niekoho, kto bojuje o život, či už ide o obete nehôd, pacientov po operáciách alebo ľudí s chronickým ochorením. Aj preto sme sa pred deviatimi rokmi rozhodli túto aktivitu rozbehnúť,“ dodala Kriváková.



V odberoch priamo v obci plánujú pokračovať. „Ten pocit, že krv môže pomôcť niekomu, kto ju naozaj potrebuje, je veľmi silný. A zároveň je to príležitosť stretnúť sa s ostatnými ľuďmi, trošku sa porozprávať,“ uviedol starosta Michal Urban.