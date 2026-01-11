< sekcia Regióny
V sedle Priehybka pomáhali horskí záchranári mužovi s nevoľnosťou
K pacientovi tiež smeroval pracovník Útulne Andrejcová, ktorý ho zateplil a poskytol mu tekutiny.
Autor TASR
Brezno 11. januára (TASR) - V sedle Priehybka v Nízkych Tatrách pomáhali horskí záchranári v sobotu (10. 1.) napoludnie 52-ročnému turistovi, ktorý začal pociťovať intenzívnu slabosť a nevoľnosť spojenú s tŕpnutím horných končatín a tlakom na hrudníku. Na sociálnej sieti o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).
Keďže pre poveternostné podmienky nemohli za turistom vzlietnuť leteckí záchranári, na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry-Bystrá. K pacientovi tiež smeroval pracovník Útulne Andrejcová, ktorý ho zateplil a poskytol mu tekutiny.
Horskí záchranári po príchode do horského sedla muža vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a transportovali ho do Nemocnice s poliklinikou Brezno.
