V sedle Priehybka pomáhali horskí záchranári mužovi s nevoľnosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K pacientovi tiež smeroval pracovník Útulne Andrejcová, ktorý ho zateplil a poskytol mu tekutiny.

Brezno 11. januára (TASR) - V sedle Priehybka v Nízkych Tatrách pomáhali horskí záchranári v sobotu (10. 1.) napoludnie 52-ročnému turistovi, ktorý začal pociťovať intenzívnu slabosť a nevoľnosť spojenú s tŕpnutím horných končatín a tlakom na hrudníku. Na sociálnej sieti o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).

Keďže pre poveternostné podmienky nemohli za turistom vzlietnuť leteckí záchranári, na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry-Bystrá. K pacientovi tiež smeroval pracovník Útulne Andrejcová, ktorý ho zateplil a poskytol mu tekutiny.

Horskí záchranári po príchode do horského sedla muža vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a transportovali ho do Nemocnice s poliklinikou Brezno.
