< sekcia Regióny
V sedle Zbojská oslávia tradície spojené so salašníctvom a ovčiarstvom
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky v sedle Zbojská sa začína o 11.00 h.
Autor TASR
Tisovec 3. mája (TASR) - V sedle Zbojská sa v nedeľu koná Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky. Cieľom podujatia je poukázať na význam zachovávania vzácnych remesiel a vzdať úctu náročnej práci valachov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Horehronia. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová.
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky v sedle Zbojská sa začína o 11.00 h. Pri miestnej kaplnke podujatie otvorí svätá modlitba, spoveď valachov a požehnanie statku, nasledovať bude miešanie oviec a ich prvé vyháňanie na pašu.
„Po náboženskej časti sa návštevníci môžu tešiť na bohatý kultúrny program. Na pódiu sa predstavia folklórne súbory z regiónu i jeho okolia, ktoré prinesú spev, tanec a hudbu v tradičnom duchu,“ priblížili organizátori.
Súčasťou podujatia bude aj animačný program pre deti zameraný na valaskú kultúru. Pripravené sú tiež remeselné trhy s výrobkami od lokálnych producentov, gastronómiu zastrešia salašnícke jedlá a špeciality z grilu.
„Podujatie zároveň predstaví bohatstvo ovčiarstva a valaskej kultúry, ktoré sa odráža v tradíciách, zvykoch, remeslách i ľudových odevoch. Návštevníci tak budú mať jedinečnú príležitosť preniesť sa v čase a spoznať život našich predkov, ktorí v náročných podmienkach hôr každodenne pracovali na salašoch,“ doplnili organizátori podujatia.
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky v sedle Zbojská sa začína o 11.00 h. Pri miestnej kaplnke podujatie otvorí svätá modlitba, spoveď valachov a požehnanie statku, nasledovať bude miešanie oviec a ich prvé vyháňanie na pašu.
„Po náboženskej časti sa návštevníci môžu tešiť na bohatý kultúrny program. Na pódiu sa predstavia folklórne súbory z regiónu i jeho okolia, ktoré prinesú spev, tanec a hudbu v tradičnom duchu,“ priblížili organizátori.
Súčasťou podujatia bude aj animačný program pre deti zameraný na valaskú kultúru. Pripravené sú tiež remeselné trhy s výrobkami od lokálnych producentov, gastronómiu zastrešia salašnícke jedlá a špeciality z grilu.
„Podujatie zároveň predstaví bohatstvo ovčiarstva a valaskej kultúry, ktoré sa odráža v tradíciách, zvykoch, remeslách i ľudových odevoch. Návštevníci tak budú mať jedinečnú príležitosť preniesť sa v čase a spoznať život našich predkov, ktorí v náročných podmienkach hôr každodenne pracovali na salašoch,“ doplnili organizátori podujatia.