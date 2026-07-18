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V Sedliskách budujú Báthoryčkinu hradnú cestu k hradu Čičva
V rámci projektu obec vybuduje vyše 300 metrov dlhý prístupový chodník s čo najmiernejším sklonom.
Autor TASR
Sedliská 18. júla (TASR) - V obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou realizujú projekt Báthoryčkina hradná cesta, ktorého cieľom je zlepšiť prístup k hradu Čičva a zatraktívniť národné kultúrne pamiatky pod hradným kopcom. Ako pre TASR uviedol starosta obce Matej Sabol, súčasťou projektu sú výstavba nového chodníka, osvetlenie, interaktívne prvky aj digitálna prezentácia niekdajšej podoby hradu.
Digitálna prezentácia bude umiestnená v zrekonštruovanej hrobke pod hradom, v ktorej sa už v súčasnosti konajú výstavy a hudobné podujatia. „Budeme prezentovať predmety, ktoré sa našli na hrade Čičva. V hrobke ich predstavíme. Použijeme aj virtuálnu realitu, rôzne projekcie a hologramy. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé,“ uviedol starosta.
V rámci projektu obec vybuduje vyše 300 metrov dlhý prístupový chodník s čo najmiernejším sklonom. Pod hradom už vznikol gabionový oporný múr, ktorý má zabrániť zosúvaniu pôdy a padaniu kameňov.
Názov projektu odkazuje na Alžbetu Báthoryovú, ktorá hrad Čičva získala po sobáši. Od investície očakávajú zvýšenie návštevnosti a lepšie využitie lokality. „Vo vranovskom regióne máme jediný hrad, ktorý sa nachádza práve v obci Sedliská. Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Domašou, preto ho chceme dostať do pozornosti návštevníkov rekreačných oblastí v okolí,“ povedal Sabol.
Na realizáciu Báthoryčkinej hradnej cesty získala obec prostredníctvom Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR približne 226.000 eur. Na projekt nadväzuje úprava spevnených plôch v obci. Vzniknúť majú nové parkovacie miesta a prístupové komunikácie k hradu. Obec chce práce dokončiť tak, aby mohli nové prvky slúžiť návštevníkom ešte v tomto roku.
Digitálna prezentácia bude umiestnená v zrekonštruovanej hrobke pod hradom, v ktorej sa už v súčasnosti konajú výstavy a hudobné podujatia. „Budeme prezentovať predmety, ktoré sa našli na hrade Čičva. V hrobke ich predstavíme. Použijeme aj virtuálnu realitu, rôzne projekcie a hologramy. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé,“ uviedol starosta.
V rámci projektu obec vybuduje vyše 300 metrov dlhý prístupový chodník s čo najmiernejším sklonom. Pod hradom už vznikol gabionový oporný múr, ktorý má zabrániť zosúvaniu pôdy a padaniu kameňov.
Názov projektu odkazuje na Alžbetu Báthoryovú, ktorá hrad Čičva získala po sobáši. Od investície očakávajú zvýšenie návštevnosti a lepšie využitie lokality. „Vo vranovskom regióne máme jediný hrad, ktorý sa nachádza práve v obci Sedliská. Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Domašou, preto ho chceme dostať do pozornosti návštevníkov rekreačných oblastí v okolí,“ povedal Sabol.
Na realizáciu Báthoryčkinej hradnej cesty získala obec prostredníctvom Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR približne 226.000 eur. Na projekt nadväzuje úprava spevnených plôch v obci. Vzniknúť majú nové parkovacie miesta a prístupové komunikácie k hradu. Obec chce práce dokončiť tak, aby mohli nové prvky slúžiť návštevníkom ešte v tomto roku.