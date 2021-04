V Semenolese v Liptovskom Hrádku začali s vysievaním bukvíc

Liptovský Hrádok 21. apríla (TASR) – Odštepný závod (OZ) Semenoles v Liptovskom Hrádku začína s výsevom semien buka lesného. Do lesných porastov sa sadenice dostanú už na jeseň. TASR o tom v stredu informovala vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová.



"Bukvice sa zbierajú pravidelne na jeseň, v čase ich dozretia, a to v lesoch na to určených. Ich zber je prísne kontrolovaný. Semená sa za určitých špecifických podmienok nechajú naklíčiť, aby boli schopné lepšie sa ujať. Takto dokážu Lesy SR efektívnejšie vypestovať výsadby schopnú sadenicu," konkretizovala hovorkyňa.



Sadenica rastie vo fóliovníku s primeranou teplotou do začiatku júna. Následne sa otužuje vo vonkajšom prostredí. "Má pravidelnú závlahu, kvalitné hnojivá a ochranu proti patogénom. Sadenice sa sejú do sadbovačov so substrátom, vďaka vzduchovému vankúšu sa zabraňuje prerastaniu koreňov a podporuje sa rast nadzemnej časti sadenice," skonštatoval vedúci škôlkarského strediska Jochy Lukáš Veselovský. Sadenice budú na výsadbu do porastov pripravené o sedem mesiacov. Za normálnych okolností by dopestovanie trvalo dva až tri roky.



Semená sa v OZ Semenoles môžu uskladňovať aj niekoľko rokov. Ako zdôraznil vedúci strediska Lúštiareň Ján Sochor, dôležitá je miera vlhkosti. "Buk sa prečisťuje a pri dlhodobom uskladnení sa presuší na desaťpercentnú vlhkosť, pri krátkodobom uskladnení je ideálna vlhkosť 15 percent. Ostatné druhy ihličnatých drevín ako smrek, borovica, smrekovec sa po vylúštení prečistia a vysušia na dlhodobé skladovanie pri desaťpercentnej vlhkosti," priblížil. Semená sa namoria s fungicídmi, aby sa zamedzilo tvorbe plesní a húb.



Ako dodala vedúca odboru komunikácie, sadenice buka, ktoré sa takýmto spôsobom vypestujú, pôjdu do lokalít po kalamitách. Tiež na vylepšenie porastov, ktoré si vyžadujú druhovú pestrosť. Štátny podnik vysádza okrem buka aj smrek, smrekovec, borovicu, javor či brest. Pre potreby výsevu zabezpečili vlani štátne lesy 23 ton buka, 30 ton jedle a 48 ton duba.