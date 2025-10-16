< sekcia Regióny
POŽIAR V BYTOVKE: V Senci horeli pivničné priestory
Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali v krátkom čase a zadymené priestory prirodzene odvetrali.
Autor TASR
Senec 16. októbra (TASR) - Na Považskej ulici v Senci horeli vo štvrtok nadránom pivničné priestory v bytovom dome. Majiteľom tak vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov boli požiarom zasiahnuté dve pivničné kobky, pričom na mieste sa nachádzal aj správca bytového domu, ktorý sa snažil požiar zlikvidovať použitím nástenného hydrantu,“ priblížil HaZZ. V dôsledku požiaru došlo k zadymeniu spoločných priestorov bytového domu. Hasiči taktiež evakuovali obyvateľov z dvoch vchodov bytového domu a zároveň vykonali prieskum ďalších jeho priestorov.
Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali v krátkom čase a zadymené priestory prirodzene odvetrali. Požiarisko následne skontrolovali termokamerou a vykonali záverečné merania, ktoré podľa HaZZ vylúčili prítomnosť nebezpečných látok v ovzduší. „Na miesto privolali zisťovateľa príčiny vzniku požiarov, tá je v štádiu vyšetrovania,“ doplnili hasiči.
