V Senci sa na referende doposiaľ zúčastnilo približne 1700 voličov

Bratislava 21. januára (TASR) - V Senci sa doposiaľ na referende zúčastnilo približne 1700 ľudí. Hlasovanie sa zatiaľ zaobišlo bez incidentov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla Marta Hraňová z Mestského zastupiteľstva v Senci.



"Máme 17 okrskov a každý hlási okolo 100 ľudí, zatiaľ," uviedla Hraňová. O hlasovanie prostredníctvom špeciálnej volebnej komisie požiadalo osem osôb s ochorením COVID-19. O hlasovanie pomocou prenosnej urny prejavili záujem najmä ľudia v domovoch dôchodcov. Jeden volič z Holandska využil hlasovanie poštou.



Na Slovensku sa koná deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Ľudia sa v referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.