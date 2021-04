V Senci schválili vakcinačné centrum

Bratislava 16. apríla (TASR) – V meste Senec schválili vakcinačné centrum pre ľudí, ktorí sa budú chcieť zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Do konca apríla by ho mali spustiť v Mestskom kultúrnom stredisku Labyrint. Pre TASR to potvrdili z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý tieto priestory schválil. Kraj plánuje vakcinačné centrá zriadiť aj v okresných mestách Pezinok a Malacky.



"Pracovná skupina mesta Senec preto intenzívne pracuje a rieši technické zabezpečenie, ako aj všetky potrebné náležitosti k urýchlenému spusteniu očkovania. Urobíme všetky kroky, aby spustenie vakcinačného centra bolo otázkou najbližšieho obdobia," uviedlo na sociálnej sieti mesto Senec.



V Bratislavskom kraji už funguje veľkokapacitné vakcinačné centrum v Bratislave v priestoroch Národného futbalového štadióna. O zriadení ďalšieho veľkokapacitného centra v hlavnom meste kraj momentálne neuvažuje. Odôvodňuje to nedostatkom vakcín, čím je kapacita očkovacieho centra na štadióne využitá približne na 30 percent.