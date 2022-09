V Senci sprístupnia v nedeľu židovský cintorín

Bratislava 8. septembra (TASR) - V nedeľu (11. 9.) sprístupnia v Senci židovský cintorín. V tamojšej synagóge zároveň predstavia výsledky výskumu židovskej komunity v Senci. Podujatie sa koná v rámci Európskeho dňa židovskej kultúry. TASR o tom informovali zo Židovského kultúrneho inštitútu Bratislava.



"Príbeh zaniknutej seneckej židovskej obce sa nám podarilo zrekonštruovať po drobných fragmentoch na základe dlhoročného výskumu. Nadviazali sme kontakty so seneckými židovskými rodinami na piatich kontinentoch, získali od nich unikátne fotografie a nahrali rozhovory s poslednými žijúcimi pamätníkmi doslova v poslednej chvíli. Tento poklad komunitnej pamäti bude citlivo integrovaný do expozície v obnovenej seneckej synagóge," pripomenul riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave Maroš Borský.



Návštevníkov bude okrem Borského sprevádzať rabín Miša Kapustin, historička Michala Lônčíková a historik Gábor Strešňák.



Inštitút upozornil, že Židia vytvorili a zanechali hodnotné kultúrne bohatstvo. Európsky deň židovskej kultúry prezentuje to, čo sa podarilo zachovať, zrekonštruovať či obnoviť. Európsky deň židovskej kultúry sa koná takmer v 30 krajinách Európy každý rok prvú septembrovú nedeľu. Tento ročník patrí téme obnovy.