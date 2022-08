V Senci sú štyria kandidáti na primátora

Senec 31. augusta (TASR) - Na post primátora mesta Senec kandidujú štyria uchádzači, ktorí svoju kandidatúru oznámili už skôr - Dušan Badinský, Andrea Palcová, Peter Kmeť a Pavol Kvál. Na post mestského poslanca je 70 uchádzačov, z nich 28 chcú kandidovať ako nezávislí, 42 sú nominantmi politických strán a koalícií. TASR o tom po uplynutí lehoty na podanie kandidatúr do októbrových volieb informovala hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.



"Medzi kandidátmi na poslancov je 28 žien a 42 mužov. Najmladší z tých, ktorí podali kandidatúru, má 23 rokov," pridala podrobnosti.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom volieb.