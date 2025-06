V Senci zažala platiť nová parkovacia politika

Senec 2. júna (TASR) - Od júna platí v Senci nová parkovacia politika. Samospráva si od nej sľubuje viac poriadku a férovosti v parkovaní.



„Začiatok júna bude prechodným obdobím,“ deklaruje mesto s vedomím potreby doladiť všetky technické aj organizačné detaily a zároveň poskytnúť obyvateľom čas si na nový systém zvyknúť. „Kontroly parkovacích lístkov a kariet sa preto začnú až po vybavení všetkých žiadostí, ktoré boli podané do 31. mája 2025,“ dodáva radnica.



Parkovaciu politiku schválili všeobecne záväzným nariadením poslanci Senca v decembri 2024. Spoplatnené sú lokality v centre mesta i jeho okolí.



V zóne A sa týka platených parkovísk v centre mesta - Mierové námestie, Bernolákova, Turecká, Lichnerova v čase od pondelka do piatka medzi 8.00 a 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h. Zóna B je rozdelená na tri časti - B1 (Jesenského, Krátka, Námestie 1. mája, Turecká, SNP, Kollárova, Hurbanova, Hollého), B2 (Vajanského, Bernolákova, Košická, Bratislavská, Pribinova, Tajovského, Svätoplukova, Sokolská) a B3 (Kalinčiakova, Jánošíkova, Gagarinova, Kysucká, Považská, Žitavská, Inovecká). V zóne B sa spoplatnenie týka pondelka až piatka v režime 0.00 - 24.00 h.