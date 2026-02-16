< sekcia Regióny
V Senici boli majstrovstvá dorastencov v silovom trojboji
Autor TASR
Senica 16. februára (TASR) - Historicky prvé národné majstrovstvá dorastencov a juniorov pod hlavičkou Slovenského zväzu silového trojboja sa uskutočnili v sobotu (14. 2.) na pôde Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici. Na sociálnej sieti o tom informoval organizátor podujatia Klub silového trojboja Senica.
Súťaž slávnostne otvorili predseda zväzu Michal Vavrinec a primátor mesta Senica Martin Džačovský. Šampionát prilákal 40 pretekárov z celého Slovenska. Domáci klub mal na šampionáte šesťčlenné zastúpenie.
V kategórii junioriek do 76 kg zvíťazila Patrícia Janúšková výkonom 472,5 kg. Okrem zlata vo svojej kategórii obsadila aj 2. miesto v absolútnom poradí junioriek.
Medzi dorastencami do 53 kg triumfoval Timotej Rampáček výkonom 257,5 kg. V drepe zároveň vytvoril slovenský rekord. V kategórii do 83 kg zvíťazil Juraj Prokeš s výkonom 515 kg a stal sa aj víťazom absolútneho poradia dorastencov. Miroslav Paveska obsadil 2. miesto v kategórii do 93 kg výkonom 385 kg.
V juniorskej kategórii do 66 kg si zlato vybojoval Matej Rampáček s výkonom 530 kg, pričom v absolútnom poradí juniorov skončil druhý. Aleš Petránek získal bronz v kategórii do 93 kg výkonom 575 kg.
