V Senici bude aj ďalšie štyri roky primátorom M. Džačovský

Senica 31. októbra (TASR) – Pozíciu primátora v meste Senica obhájil Martin Džačovský, ktorý kandidoval ako nezávislý. Získal viac ako 50 percent všetkých odovzdaných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Súčasnému primátorovi odovzdalo hlas 2699 voličov. Na druhom mieste skončil zástupca predsedu Trnavského samosprávneho kraja Roman Sova, ktorý kandidoval za koalíciu SaS, KDH, so ziskom 1020 hlasov. Nasledovali nezávislí kandidáti Branislav Grimm (708), Adam Jakubáč (682) a Dana Kristiník (173).



V 19-člennom mestskom parlamente budú v najbližšom volebnom období pôsobiť predovšetkým nezávislí kandidáti, ktorých sa do zastupiteľstva dostalo 12. Štyroch zástupcov bude mať koalícia SaS, KDH, dvoch strana Spolu a jedného strana Starostovia a nezávislí kandidáti.



V Senici bolo pri voľbách odovzdaných 5457 obálok, čo predstavuje volebnú účasť 32,71 percenta.