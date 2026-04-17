< sekcia Regióny
V Senici hostili podujatie k prevencii onkologických ochorení
Aktivity majú prispieť k lepšej informovanosti a motivovať obyvateľov k využívaniu preventívnych programov.
Autor TASR
Senica 17. apríla (TASR) - V Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici sa v stredu (15. 4.) uskutočnilo vzdelávacie podujatie zamerané na skríning a prevenciu onkologických ochorení. Podujatie prilákalo desiatky ľudí. Aktivity majú prispieť k lepšej informovanosti a motivovať obyvateľov k využívaniu preventívnych programov. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.
Odbornú časť zabezpečili lekárky Mária Dušenka a Zuzana Grebáčová, ktoré sa vo svojej praxi venujú onkologickej prevencii. V prednáške vysvetlili, že skríning je určený pre ľudí bez príznakov ochorenia a jeho cieľom je zachytiť prípadné zdravotné problémy v skorom štádiu.
Súčasťou programu bola aj diskusia s účastníkmi. Otázky sa týkali najmä priebehu vyšetrení, intervalov preventívnych kontrol či obáv spojených s diagnostikou ochorení. Diskusia prebiehala v neformálnej atmosfére a poskytla priestor aj na individuálne otázky. Podľa organizátorov je záujem verejnosti o podobné podujatia dlhodobo vysoký.
Podujatie pripravili Trnavský samosprávny kraj, ZOS v Senici a Fakultná nemocnica Agel Skalica. Cieľom bolo priblížiť význam preventívnych prehliadok a vysvetliť fungovanie skríningových programov na Slovensku. Organizátori avizovali záujem pokračovať v podobných podujatiach aj v budúcnosti.
