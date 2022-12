V Senici inštalovali unikátny drevený pohyblivý betlehem

Senica 5. decembra (TASR) - Unikátny drevený pohyblivý betlehem, ktorý je rezbársky zmajstrovaný z 24 druhov dreva domáceho i exotického pôvodu, inštalovali na Námestí oslobodenia v Senici. TASR o tom informovala Lucia Vajdová z mestského úradu.



"Betlehem reprezentuje známe biblické udalosti zo začiatku nášho letopočtu tradičnou rezbárskou prácou, ale aj technológiami a možnosťami súčasnosti. Počet druhov dreva symbolizuje 24 hodín dňa. Takisto hranicu dvoch rokov veku neviniatok vyvraždených miestodržiteľom Herodesom v meste Betlehem. Jednotlivé dreviny symbolizujú aj rôzne krajiny, kde rástli," uviedol rezbár a autor diela Andrej Irša.



Ako doplnil, pestrosť drevín má aj ďalšie dôvody. "Napríklad čierne pozadie a oči postáv sú zhotovené zo subfosílneho dubu. Tento rástol pred niekoľkými tisícročiami, čo predstavuje časovú sondu do minulosti. Dreviny svojou rozdielnosťou pripomínajú aj rozdielnosť ľudí. Farebnosť scény betlehema je reprezentovaná prirodzenou štruktúrou a farbou jednotlivých druhov dreva, ktorá je zvýraznená priehľadnou povrchovou úpravou," doplnil Irša.



Samospráva mala v pláne zakomponovať betlehem do vianočnej výzdoby už pred dvoma rokmi, no plány narušili pandemické opatrenia. "Mesto sa snaží vianočnú výzdobu inovovať a som rád, že sa nám tento rok podarilo pripraviť naozaj originálnu novinku, odkazujúcu na podstatu vianočných sviatkov," informoval primátor Martin Džačovský.