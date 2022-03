V Senici je ubytovaných približne 100 vojnových utečencov

Senica 16. marca (TASR) - Podľa údajov z Mestského úradu Senica je v meste ubytovaných približne 100 vojnových utečencov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"Vychádzame z počtu ubytovaných na mestskej Chate nad plážou, a takisto z počtu nahlásených individuálnych ubytovaní. Na chate je momentálne ubytovaných 43 ukrajinských žien a detí, pričom aj ostávajúce ubytovacie priestory z kapacity cez 70 miest sú už rezervované pre jej budúcich obyvateľov," uviedla Moravcová.



Ako doplnila, najnovšou aktivitou radnice v rámci pomoci ľuďom z Ukrajiny je organizácia zbierky. "Je určená pre vojnových utečencov, ktorí našli útočisko v meste a jeho mestských častiach. Ide predovšetkým o trvanlivé potraviny a drogériu, uvítame aj trvanlivé potraviny pre deti do desať rokov, ako sú detské výživy, piškóty, sunar, croissanty a dojčenské vody," informovala hovorkyňa mesta.



Tie môžu darcovia priniesť priamo do budovy mestského úradu v utorok a vo štvrtok vždy od 8.00 do 15.00 h.