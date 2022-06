V Senici klesne počet poslancov z 25 na 19, ubudnú aj volebné obvody

Senica 23. júna (TASR) – V meste Senica klesne počet poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v budúcom volebnom období z 25 na 19. Rozhodli o tom poslanci na štvrtkovom zasadnutí MsZ. Zmenu odsúhlasili všetci 19 prítomní poslanci.



V rámci schváleného materiálu sa zároveň mení aj počet volebných obvodov. "Počet obyvateľov mesta sa dostal pod hranicu 20.000. K dátumu 2. júna mala Senica 19.978 obyvateľov a zákon o obecnom zriadení určuje počet poslancov obecného zastupiteľstva obce s počtom obyvateľov do 20.000 v rozpätí od 13 do 19," uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"Iniciovali sme stretnutie s poslancami. Témou stretnutia bola otázka počtu volebných obvodov, pri ktorej sa poslanci vo väčšine zhodli na zlúčení niektorých obvodov. Pri ďalšej otázke, kde sa riešil počet poslancov v budúcom volebnom období sa väčšina súčasných poslancov z rozpätia 13 až 19 možných poslancov zhodla na čísle 19. Na základe týchto záverov bol sformulovaný návrh materiálu do zastupiteľstva, ktorý definuje počet poslancov na 19 a počet volebných obvodov na päť," informoval primátor Martin Džačovský.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.